MiAstursalud supera 273.000 usuarios tras récord de altas en Fidma Gijón

Aplicación MiAstursalud, del Gobierno del Principado de Asturias. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La aplicación MiAstursalud registró 2.765 nuevas altas en el pabellón institucional del Principado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', lo que eleva a 273.684 las personas usuarias únicas de la plataforma.

Según una nota de prensa del Gobierno asturiano, de este modo, esta herramienta se consolida como uno de los principales canales digitales de relación entre la ciudadanía y el Servicio de Salud del Principado (Sespa).

La difusión de esta aplicación durante la Fidma ha contribuido de forma decisiva a este crecimiento: en los cinco primeros días de Feria ya se habían contabilizado más de 1.100 nuevas altas y el 11 de agosto se superó la barrera de las 2.000.

Estas cifras, que continuaron en aumento en las jornadas siguientes, confirman el interés creciente de la ciudadanía por las herramientas sanitarias digitales.

Además del aumento de usuarios, la aplicación mantiene una intensa actividad en sus principales servicios. Así, en las últimas dos semanas se registraron 34.994 consultas de receta electrónica y 171.199 accesos al apartado de citas.

Los datos acumulados desde su puesta en funcionamiento alcanzan ya las 260.541 consultas de receta electrónica y los 7.940.100 accesos a citas.

Las opciones que incluye esta herramienta para facilitar las gestiones de familiares y personas dependientes también mantienen un incremento constante. En lo que va de mes, se han tramitado 148 solicitudes de acceso delegado por persona autorizada, lo que eleva el total acumulado a 8.620 solicitudes.

FÁCIL USO

MiAstursalud está diseñada con los máximos estándares de seguridad y permite acceder a la información personal mediante una clave individual.

Además, posibilita llevar siempre disponible la tarjeta sanitaria virtual, la receta electrónica, los informes clínicos y las citas médicas, una alternativa especialmente útil para pacientes crónicos o con necesidades complejas durante sus desplazamientos.

Estos resultados constatan el impacto de las acciones de divulgación desarrolladas en la Fidma y la progresiva incorporación de la ciudadanía a los servicios digitales de salud. El enlace que permite acceder a la aplicación MiAstursalud es el siguiente: https://tinyurl.com/4jte9wfz