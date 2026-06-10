Los miembros del jurado ensalzan a Barnes, "un autor extraordinario con mirada europeísta"

Miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026 charlan antes de la lectura del fallo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una de las escritoras que formó parte del Jurado del Premio Princesa de las Letras 2026 otorgado al escritor británico Julian Barnes, Inés Martín Rodrigo, ha asegurado que "este es un premio extraordinario a un autor extraordinario dotado de una sensibilidad excepcional".

Después de la lectura del fallo del jurado, Martín Rodrígo ha asegurado que el galardonado es "capaz de dotar a toda su obra, ya sea de ficción o ya sea más del género ensayístico, de una sensibilidad, de una compasión, de una ironía, de una inteligencia y de un humor finísimo".

Además ha destacado de Barnes que se trata de un autor británico con una mirada "europeísta", una característica que a su juicio es destacable en un momento como el actual.

Ese europeísmo también ha sido destacado por otra de las integrantes del jurado, la asturiana Berta Piñán, que ha manifestado que se trata de "una grandísima figura de la literatura contemporánea y de la literatura británica. "Pero yo destacaría también que es un extraordinario escritor que representa también el europeísmo en el sentido más estricto", dijo Piñán.

Otro de los integrantes del jurado, el periodista y escritor Sergio del Molino Molina, ha indicado que "aparte de todos sus méritos literarios que son muchos, Julian Barnes es un escritor con una obra solidísima que va de lo mínimo, de la memoria mínima y familiar y del intimismo a contar la gran historia europea".

Además ha resaltado que el premiado hace una "hibridación" de géneros, entre ensayo y narrativa que hace de él una figura realmente relevante.

También la escritora María Dueñas ha querido destacar "la alegría que ha supuesto para todos los miembros del jurado premiar a un autor muy querido en España y muy leído que forma parte de una generación con la que han crecido muchos escritores, voces muy propias y auténticas".

"Es sin duda un escritor de referencia y creo que este es un gran premio", indicó María Dueñas que también ha formado parte del Jurado del Princesa de Asturias de las Letras 2026.