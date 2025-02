"Mientras nosotros vamos en MotoGP, la Universidad va en una bicicleta escacharrada", dice García

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, se ha mostrado este martes crítico con los ritmos y los plazos de la Universidad de Oviedo a la hora de activaren Lugones el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (Ceisia).

"Mientras nosotros vamos en MotoGP, la Universidad está yendo un poco en en una bicicleta escacharrada", ha ironizado el primer edil en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del primer año en funcionamiento del servicio de ChatBot para consultas de los ciudadanos.

Ha sido cuando le han preguntado sobre si ese servicio no se ocupaba de cuestiones que en principio iban a ser objeto del Ceisia cuando Ángel García ha lamentado los ritmos de la Universidad de Oviedo, con la que el Ayuntamiento suscribió un convenio en su día.

"Nosotros no vamos a parar, hacemos una licitación con una empresa privada porque no tengo dudas de que es donde tenemos que invertir, porque esta cuestión es un camino sin retorno que hay que abordad sin más retrasos", ha indicado el Alcalde.

El primer edil ha dicho que no van a "esperar" por la Universidad de Oviedo. "Nosotros no vamos a parar ni ir al ritmo de la universidad si no es el que nos gusta, queremos un ritmo más rápido", ha enfatizado.