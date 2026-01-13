Mieres exige "máxima celeridad" en la apertura de las escuelas infantiles de 0 a 3 años

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha pedido este martes "máxima celeridad" para la puesta en funcionamiento de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, conocidas como 'Les Escuelines'. "Entendemos el malestar de las familias y exigimos máxima celeridad para la puesta en marcha de Les Escuelines en Mieres", ha señalado la concejala de Educación, Belén Alonso.

El Ayuntamiento ha pedido que no haya "mas retrasos" tras la apertura de la escuela infantil L'Escondelerite, en el colegio público Llerón-Clarín, prevista para el próximo mes de marzo. Este centro permitirá triplicar el número de escuelas de 0 a 3 años en el municipio, pasando de 1 a 3. A pesar de ello, el Consistorio sigue reclamando la ampliación de la red pública en el concejo, ya que considera que sigue siendo "insuficiente" para las necesidades existentes.

"Somos el sexto municipio de Asturias y en los últimos meses estamos ganando población, por lo que es necesario reforzar este tipo de servicios públicos para poder facilitar la conciliación de las familias", ha indicado la edil, que ha recordado que tanto la reivindicación de agilidad en la apertura de Les Escuelines como la puesta en marcha de nuevos centros son temas prioritarios para el Ayuntamiento y la ciudadanía mierense.