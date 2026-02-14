Mieres lanza “Así suena la Memoria Democrática”, ciclo que une historia, literatura y música en vivo - MIERES

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres, a través de la concejalía de Memoria Democrática que dirige Nuria Ordóñez, en colaboración con el Conservatorio y Escuela de Música, pone en marcha una nueva cita cultural que fusiona historia, literatura y música en vivo para convertirse en un espacio de reflexión y memoria.

Se trata de "Así suena la Memoria Democrática en Mieres", una iniciativa que nace desde la convicción de que "es fundamental tener memoria y comprender de dónde venimos para decidir hacia dónde queremos caminar", tal y como ha señalado la concejala del área, Nuria Ordóñez, que incide en que se trata de una propuesta que pretende llegar a personas de todas las edades, especialmente a la juventud, a través de los lenguajes artísticos que serán protagonistas.

El formato se desarrollará a través de encuentros literarios donde la música es pieza esencial. Las personas que participan en este ciclo proponen una selección de temas musicales que han marcado su obra y su proceso creativo o vital y estas piezas son interpretadas en directo por alumnado, profesorado colaboradores y colaboradoras del Conservatorio y Escuela de Música de Mieres.