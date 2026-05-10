Mieres organiza este mes talleres de formación para el tejido asociativo sobre gestión de subvenciones

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Europa Press Asturias
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 14:37
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    OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Mieres pondrá en marcha los días 12 y 14 de mayo unos talleres de formación y asesoría dirigidos al movimiento asociativo del concejo, con el objetivo de facilitar la gestión de proyectos y subvenciones.

   La iniciativa, impulsada a través de la concejalía de Participación Ciudadana que dirige Marta Jiménez, se celebrará en la Casa de la Música en horario de tarde el martes y de mañana el jueves para facilitar la asistencia.

   Las sesiones abordarán cuestiones como la presentación de solicitudes a convocatorias de subvenciones, elaboración de presupuestos, declaraciones responsables y tramitación online, incluyendo el uso de certificados y firma digital o sedes electrónicas.

   Además, el consistorio ofrecerá una bolsa de horas de asesoría con citas individualizadas para resolver dudas concretas y apoyar a las asociaciones en sus gestiones administrativas.

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