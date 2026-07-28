Mieres reclama al Principado más frecuencias de autobús con Langreo y Gijón y conexiones con los polígonos

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mieres ha reclamado al Principado una mejora de las conexiones de transporte público por carretera con Avilés, Langreo y Gijón, así como la puesta en marcha de servicios lanzadera hacia los principales polígonos industriales de las Cuencas, al considerar que la actual red de autobuses "es propia del siglo pasado".

En un comunicado, el gobierno local ha explicado que, pese al crecimiento de población y a la llegada de inversiones empresariales, el municipio mantiene un sistema de transporte que presenta "notables desequilibrios". En este sentido, ha lamentado que solo existan cinco frecuencias diarias de autobús con Gijón y ha cuestionado las dificultades de conexión con Langreo.

El Consistorio también ha reclamado reforzar el transporte público teniendo en cuenta la presencia en Mieres del Campus Universitario y de varios centros de innovación e investigación, además de mejorar la conexión con los principales polígonos industriales mediante servicios lanzadera en los cambios de turno.

Asimismo, el Ayuntamiento considera que la tarjeta Conecta ha supuesto "un paso adelante muy importante" por la reducción del coste para los usuarios, pero ha advertido de que pierde eficacia si las líneas y las frecuencias "no se adaptan a las necesidades reales".

Según ha comentado, esta batería de propuestas fue trasladada a la Consejería de Movilidad hace varios meses con el objetivo de mejorar la movilidad y contribuir a fijar población en las Cuencas.