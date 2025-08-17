La migración, protagonista en la estancia creativa de Maria Esther Alarcón-Nebout en Residencia Lliteraria Xixón

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escritora peruana Maria Esther Alarcón-Nebout, afincada en París, se encuentra este mes de agosto en la Residencia Lliteraria Xixón para desarrollar su estancia creativa y participar en actividades con autores asturianos.

Según ha detallado en una nota de prensa la Residencia, Alarcón-Nebout acaba de presentar 'Partirse en dos', una recopilación de relatos que aborda la experiencia de la migración desde la perspectiva femenina. El libro reúne trece autoras que exploran el desarraigo, la doble pertenencia lingüística y cultural, así como la memoria y la adaptación en contextos de exilio.

La autora, nacida en Lima en 1969, reside en París desde hace 28 años. Diplomada en publicidad por el Instituto Peruano de Publicidad y con un máster en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona, trabajó quince años en la industria de la moda antes de retomar la literatura.

Alarcón-Nebout ha completado su formación literaria con cursos de autoficción en los Ateliers NRF Gallimard (París), narrativa breve en inglés en la Universidad de Londres y estudios en la Escuela de Escritores de Madrid y la Universidad de Alcalá. Se especializa en temas relacionados con migración y maternidad.

Durante su estancia en Xixón, la escritora avanzará en sus proyectos literarios y participará en actividades de intercambio con autores locales.