Miguel Lana lleva el fenómeno viral 'Sentir Avilés' al Palacio de Valdecarzana de Avilés

El artista digital Miguel Lana y la concejala de Turismo de Avilés, Raquel Ruiz. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Valdecarzana acogerá este jueves, 30 de abril, la proyección del audiovisual 'Sentir Avilés', una propuesta del artista y creador digital Miguel Lana que el propio autor define como "una experiencia emocional única" y que reunirá en pantalla grande los vídeos sobre la ciudad que se han viralizado en redes sociales.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, la cita comenzará a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y contará, además de con Lana, con la participación de la concejala de Turismo, Raquel Ruiz, para profundizar en el valor del patrimonio y la identidad local, ejes centrales en la obra del artista.

El proyecto 'Sentir Avilés' reúne contenidos audiovisuales que el creador lleva meses difundiendo en plataformas digitales, algunos de ellos con más de 200.000 visualizaciones, y que ahora se presentarán en formato cine, con proyección en gran pantalla seguida de un coloquio en directo en el que se busca la implicación activa del público.

Durante el evento, Lana sorteará entre los asistentes 40 ilustraciones originales de la colección 'Avilés Rincones', con el objetivo de estrechar el vínculo con su comunidad y reforzar el componente emocional de la cita.

El encuentro se plantea como un espacio intergeneracional en el que los asistentes no solo serán espectadores, sino parte de la conversación, alejándose del formato de monólogo tradicional para favorecer una reflexión compartida sobre la ciudad y su memoria colectiva.

Como cierre, está previsto un montaje de microteatro protagonizado por Cany Vidal y Rufino García, junto a otras sorpresas finales, con el propósito de convertir la tarde del jueves en un homenaje conjunto a Avilés.