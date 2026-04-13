'Las mil caras de la Enfermedad Celiaca': Cangas del Narcea celebra en mayo su gran cita sin gluten del año

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OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cangas del Narcea se prepara para celebrar las VIII Jornadas Cangas Sin Gluten los días 16 y 17 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermedad Celiaca y el décimo aniversario de este evento. Charlas, showcookings, degustaciones, actividades para niños y un mercado 100% sin gluten convertirán a esta localidad del suroccidente asturiano en el epicentro nacional del turismo y la gastronomía sin gluten bajo el lema 'Las mil caras de la Enfermedad Celiaca'.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el programa de actividades gratuitas arrancará con las ponencias de profesionales de la salud el día 16 por la mañana y se prolongará durante todo el fin de semana, con actividades para los más pequeños, actividades familiares, degustaciones, showcookings, menús y platos especiales en los restaurantes de la Red Cangas Sin Gluten y mercado artesano.

Los niños serán quienes más disfruten de una programación que contará con Ludoteca, talleres de cocina y gymkanas para ellos, entre otras actividades para todos los públicos. Por otro lado, marcas especializadas en productos sin gluten tendrán también presencia en el evento, así como obradores artesanos 100% sin gluten, que estarán presentes durante todo el fin de semana en el Mercado que se ubicará en la zona del Ayuntamiento.

La concejala de Asuntos Sociales, Alba García, ha explicado que en el Día de la Enfermedad Celiaca al Ayuntamiento le parece "muy importante" lanzar "determinados mensajes relacionados con la importancia del diagnóstico precoz y de las diversas manifestaciones tanto digestivas como extradigestivas que puede producir la Celiaquía". "Nos parece fundamental lanzar estos mensajes desde el lugar que se ha convertido en referencia para el colectivo de celiacos y sensibles al gluten de nuestro país", ha explicado.

10 AÑOS DE UN PROYECTO PIONERO

En este año se cumplen 10 años de trayectoria del evento. Para el Ayuntamiento, "es una edición también para sentirnos orgullosos de haber sido pioneros y de seguir trabajando con esfuerzo para contribuir a una mayor difusión del conocimiento sobre esta entidad y sobre las necesidades de los pacientes".

Las actividades que conforman el programa organizado por el Ayuntamiento en colaboración con Celicidad se pueden consultar en cangassingluten.com y aunque todas son gratuitas, algunas requieren de inscripción previa para controlar el aforo.

Además de las actividades del programa, que este año contará también con la colaboración del Festival de Ecoturismo en Peligro de Extinción que celebrará su séptima edición, el fin de semana se completa con platos y menús especiales de los establecimientos de la Red Cangas Sin Gluten.