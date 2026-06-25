Milana Bonita, ganadores de Rock Gijón, actuarán en la Semana Grande de Gijón

Milana Bonita, banda gijonesa ganadora de la II edición del Concurso Pop Rock Villa de Gijón - Premio Alberto Toyos (Rock Gijón). - DIVERTIA GIJÓN

GIJÓN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo gijonés Milana Bonita, banda ganadora de la II edición del Concurso Pop Rock Villa de Gijón - Premio Alberto Toyos (Rock Gijón), actuará, a las 13.00 horas del próximo 11 de agosto, en el escenario de la plaza Mayor, en el marco de la programación de la Semana Grande de Gijón.

Según una nota de prensa de Divertia, este concierto forma parte del premio concedido por la organización al grupo ganador del concurso. Milana Bonita se alzó con el triunfo al imponerse a Ribanos en la final celebrada, el pasado día 5, en el Gijón Arena.

Milana Bonita nació en Gijón en 2020, formado por Ana Belén León, Diego Fernández e Isaac Alonso. En directo, la formación se completa con Alejandro Viña, David Rodríguez y Sergio Guerre, configurando una propuesta de seis músicos sobre el escenario que destaca por su potencia, personalidad y capacidad de conectar con el público.

La banda ha desarrollado una identidad propia en la que conviven influencias del rock y la música clásica, dando forma a un sonido reconocible que combina melodías directas, guitarras atmosféricas y letras que exploran la memoria, las emociones y las historias cotidianas.

Asimismo, en 2025, publicó su primer álbum homónimo, producido entre Asturias y Madrid por Mara Rubio y Kela Martínez para MK Music. Milana Bonita sucede en el palmarés de Rock Gijón a Indocentes.