Milio Ureta gana el Premio de teatro en asturiano Pachín de Melás con una obra sobre inmigración, identidad y sexualidad

El escritor riosellano Milio Ureta ha ganado la tercera edición del premio Pachín de Melás de textos teatrales en asturiano con su obra 'Sobrante d'un foriatu recortable enantes de les venti cero nueve'. El jurado ha destacado la capacidad del autor "para construir personajes conmovedores a través de imágenes muy sugerentes, con los que aborda asuntos de actualidad como la inmigración, la identidad o la sexualidad".

El premio Pachín de Melás de textos teatrales en asturiano, que promueve la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, está dotado con 6.000 euros y contempla la coedición del texto. También prevé la coproducción de la obra junto a una compañía profesional, además del compromiso de incluirla entre las actividades culturales promovidas por el Principado.

El Gobierno de Asturias impulsa el galardón para promover la creación e incentivar la puesta en escena de obras de teatro en asturiano. El premio recibe el nombre del pseudónimo por el que fue conocido el dramaturgo Emilio Robles Muñiz (Gijón/Xixón, 1877-1937), fundador de la corriente costumbrista.

El director general de Acción Cultural y Normalización Llingüística, Antón García, ha presidido el jurado, formado por los escritores Henrique Facuriella y Chechu García; la actriz y profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado, Begoña Martínez Cezón; la profesora especialista en Lengua Asturiana, Tamara Collar y el ganador de la edición pasada, Xandru Martino Ruz. El filólogo adscrito al Servicio de Planificación Llingüística, Xosé Miguel Suárez, ha actuado como secretario.

Milio Ureta Soto (Ribadesella, 1970), es un escritor con formación actoral y dramaturgia, que se ha dado a conocer sobre todo como poeta. Ganador dos veces del Premio Teodoro Cuesta de poesía, ha publicado los poemarios Poemes del amor simétricu (2019), Pexe les manes (2022) y L'acentu [de per embaxu] de les velux grandes (2024), además de Cantar de mi mesmu (2021), traducción de Song of Myself, de Walt Whithman. En 2023, el autor disfrutó en A Coruña de la beca Asturies de literatura en residencia que apoya la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte.