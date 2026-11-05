Un millar de firmas exige a la Consejería desbloquear las adopciones y acogidas en Asturias

Archivo - Centro de atención inmediata Los Pilares, en Oviedo. Centro de Menores. Instalaciones para menores. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de familias adoptivas y de acogimiento de Asturias ha reunido un millar de firmas para pedir a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar que refuerce el personal para tramitar adopciones y acogidas, después de que quedara desierta la licitación de este servicio.

En una nota de prensa, las familias han criticado que tanto el proceso de adopción como el de acogimiento "se han quedado sin motor en Asturias", ya que desde el 1 de octubre están paralizados tanto los cursos de formación como las valoraciones de idoneidad para las adopciones. "Sin valoraciones no hay nuevas familias, los niños y niñas pasan más tiempo en los centros, y los mayores y los grupos de hermanos siguen esperando una adopción", han lamentado. A ello se suma que las familias que ya han adoptado o acogen, y las que están en pleno proceso, "se quedan sin la formación, la valoración y el apoyo técnico que necesitan".

Las familias han explicado que la Fundación Meniños prestaba este servicio desde 2023 con un equipo de nueve profesionales. El Principado anunció la nueva licitación en diciembre de 2025 y la publicó el 16 de julio de 2026, si bien el 7 de agosto quedó desierta al no presentarse ninguna entidad. Desde el 1 de octubre, el servicio ha dejado de contar con la citada fundación y actualmente dispone de cinco profesionales frente a los 14 que trabajaban anteriormente.

El colectivo ha explicado que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, dirigida por Nerea Monroy, ha reconocido por escrito que su plantilla es "absolutamente insuficiente" para asumir la carga de trabajo, incluso dedicando la totalidad del personal a este cometido. De hecho, en junio de 2026 el departamento mantenía abiertos 122 expedientes de adopción nacional y 32 de adopción internacional, además de los procesos de acogimiento y seguimiento.

Aunque los expedientes no estén paralizados, las familias han puesto el foco en la ausencia de cursos y valoraciones de idoneidad desde el 1 de octubre y han preguntado cuándo se van a retomar porque "par aun niño que espera una familia, 2027 está demasiado lejos".

LAS FAMILIAS PROPONEN UNA SOLUCIÓN "PUENTE"

Para solventar esta paralización, las familias han propuesto a Derechos Sociales que se habilite una bolsa extraordinaria de contratación temporal para retomar tanto cursos y valoraciones hasta que se apruebe el presupuesto de 2027.

Las familias han explicado que esta solución sería posible ya que el Estatuto Básico del Empleado Público contempla el nombramiento de personal interino por acumulación de tareas. Además, han agregado, la Fundación Meniños afirma que los nueve miembros de su equipo en Asturias están hoy en el paro, con lo que habría personal cualificado y con experiencia para retomar el servicio.

"La situación es urgente, cada día que pasa es un día más en el que un niño o una niña no encuentra su hogar", han alertado, reclamando a la consejería un calendario público para reanudar los cursos y valoraciones, garantizar el seguimiento de los niños en acogimiento y adopción, el apoyo a las familias, y explicaciones sobre por qué quedó desierta la licitación del servicio.