MIM exige que la financiación pública de la Semana Negra garantice una programación musical paritaria

Cartel de la 39ª edición de la Semana Negra de Gijón. - SEMANA NEGRA DE GIJÓN

GIJÓN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM) ha remitido una carta formal a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Gijón y a la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias para reclamar que la financiación pública de la Semana Negra garantice la paridad en su programación musical, ante una presencia de mujeres que ha calificado de "prácticamente nula" en el cartel de la próxima edición.

Sostienen que esta reclamación no afecta a la libertad de programación artística del festival, sino a la responsabilidad de las administraciones públicas que aportan fondos. En este sentido, recuerdan que la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva, la Ley 2/2011 del Principado de Asturias y la Ordenanza de igualdad del Ayuntamiento de Gijón establecen la igualdad entre mujeres y hombres como un principio rector de la actuación pública en el ámbito cultural.

Asimismo, desde MIM señalan que la "escasa presencia femenina no refleja la realidad del sector, sino un desinterés por comprometerse con una programación paritaria, ya que existen bandas y artistas asturianas con mujeres al frente cuya trayectoria hace imposible atribuir la situación a una falta de talento disponible".

Por todo ello, han solicitado de manera formal a ambas instituciones que adopten las medidas oportunas, dentro de sus competencias, para que la financiación pública destinada al evento se desarrolle de "forma coherente" con los principios de igualdad recogidos en el ordenamiento jurídico. "El objetivo es favorecer una representación equilibrada en un festival que constituye uno de los acontecimientos culturales más relevantes de Asturias desde hace casi cuatro décadas", concluyen.