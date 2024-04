"El Ministerio tiene que cumplir con Asturias para que volvamos a confiar en él", dice Peláez (PSOE)

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Peláez, ha vuelto a poner este sábado de manifiesto la desconfianza de la Administración asturiana hacia el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"El Ministerio tiene que cumplir con Asturias para que volvamos a confiar en él", ha dicho a los periodistas en el municipio de Valdés cuando le han preguntado por los plazos para la puesta en marcha de los nuevos trenes Avril que circularán por la variante ferroviaria de Pajares.

"Somos absolutamente escépticos con todo lo que venga del Ministerio", ha dicho el dirigente asturiano, que ha dicho que el departamento que dirige Óscar Puente solamente puede recuperar esa confianza con "hechos concretos".

En lo que se refiere a los trenes Peláez ha comentado que "parece que se van a poner en venta, pero todavía no sabemos cuándo van a llegar". "Hasta que no lo veamos, no lo vamos a creer", ha zanjado.