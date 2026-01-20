"Ese modelo no le vale a Asturias", dice Carcedo (PSOE) sobre la propuesta de reforma de financiación autonómica

Archivo - La portavoz del PSOE en la Junta General, Dolores Carcedo, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

La portavoz del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias, Dolores Carcedo, ha confirmado este martes su rechazo a la propuesta de reforma de financiación autonómica promovida por el Gobierno central. "Ese modelo no le vale a Asturias", ha resaltado.

Carcedo se ha pronunciado en estos términos tras participar en la Mesa de Financiación, con presencia de todos los grupos parlamentarios excepto Vox y de miembros del Gobierno asturiano, que explicaron la propuesta planteada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los representantes de los gobiernos autonómicos en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Según la dirigente socialista, el objetivo ahora es trabajar para que se pueda modificar y reformar el model que actualmente tienen encima de la mesa.

Aunque ha admitido que las negociaciones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas aún no tienen plazos definidos, ha insistido en que Asturias "tiene que marcar su posición y hacer valer sus intereses" en el proceso, en las distintas mesas de negociación que se abran.

La representante socialista ha señalado la conveniencia de que los distintos grupos parlamentarios puedan realizar las aportaciones que consideren pertinentes para favorece los intereses de Asturias.

"Lo que hay es un rechazo a la propuesta que hay actualmente encima de la mesa, eso es lo que todos tenemos claro", ha subrayado Carcedo tras la reunión de la Mesa de Negociación.