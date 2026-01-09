Modificado el trazado de las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, han explicado este viernes la modificación técnica del trazado del proyecto de las obras de saneamiento en la zona sur de Lugones y Puente Nora.

La actuación, que incluye también la urbanización de un camino en Paredes, no afectará al presupuesto de presupuesto de 913.934,88 euros ni al plazo de ejecución de las obras, que es de ocho meses.

Tal y como explicaron los ediles, los cambios previstos son técnicos, por variaciones surgidas en las obras, al comprobar que uno de los tramos de colectores que se iban a renovar, de 256 metros, estaba en buen estado y no era necesaria su sustitución.

Asimismo, se ha detectado que 7 viviendas estaban vertiendo libremente al terreno las aguas residuales, por ello se hace preciso ampliar el saneamiento previsto hacia el sur, bajo el camino que da acceso a este grupo de viviendas, en una longitud de unos 190 metros.

Respecto a las obras en su conjunto, García recordó que se llevan a cabo con dos objetivos. Por un lado, la eliminación de los dos vertidos al río Nora existentes en la zona sur de Lugones: el primero de ellos en las inmediaciones del tanatorio y el segundo en la zona del Polígono Industrial de Puente Nora. En ambos casos, se interceptarán los colectores actuales con un colector de nueva ejecución, y se conducirán hasta su incorporación al aliviadero de Los Peñones. En total se ejecutarán 1.180 metros de nuevas conducciones.

El segundo objetivo es la urbanizarán de los primeros 550 metros del camino de Paredes, en el que se incluyen la renovación tanto de la red de saneamiento como de abastecimiento existente, la disposición de canalización de reserva para alumbrado, drenaje y los saneos necesarios en las márgenes del camino para obtener el ancho suficiente para disponer tanto la calzada para tráfico rodado como un carril de uso mixto ciclista y peatonal.