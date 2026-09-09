Monroy defiende que fue la supervisión lo que permitió descartar el centro de menores de La Florida

Edificio de La Florida, en Oviedo, con pancartas contra la instalación de un centro de menores tutelados - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, ha asegurado este miércoles en el Pleno de la Junta que el Gobierno de Asturias "no ha renunciado en ningún momento a dar una respuesta adecuada" para la atención de menores tutelados y ha defendido que la "supervisión del procedimiento ha permitido detectar incidencias" y descartar el uso de un inmueble concreto de La Florida, en Oviedo.

Según ha explicado, ante las dudas planteadas por los informes disponibles, se ha paralizado el procedimiento, se ha descartado la ubicación y se ha remitido el expediente a la Fiscalía para que examine toda la información recabada. Además, ha anunciado la apertura de una investigación interna.

Monroy ha explicado que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar venía trabajando en la búsqueda de una alternativa residencial para menores tutelados que participaban en programas orientados a favorecer su autonomía y facilitar su transición a la vida independiente. En ese proceso se valoró la posibilidad de utilizar un inmueble situado en la avenida de La Florida.

Sin embargo, ha dicho, los informes elaborados por los servicios competentes han identificado "distintas cuestiones que debían aclararse y resolverse" antes de adoptar una decisión definitiva. Por ello, la consejera ha defendido que no se ha tratado de "una actuación improvisada ni ante una decisión arbitraria", sino de un procedimiento sometido a los controles previstos.

La consejera ha subrayado que "ningún menor llegó a ser trasladado" al inmueble, que "ningún derecho se vio afectado" y que "no llegó a producirse ninguna situación de riesgo". Asimismo, ha señalado que el centro "en ningún momento llegó a ponerse en funcionamiento".

"Lejos de evidenciar un fallo, demuestra que la supervisión ha funcionado correctamente", ha defendido Monroy, quien ha asegurado que el Ejecutivo "no va a ocultar información", aunque tampoco va a "sustituir el trabajo de quienes tienen la competencia de investigar".

La responsable de Derechos Sociales ha resumido las actuaciones adoptadas por el Gobierno en tres decisiones: "descartar la ubicación, remitir toda la documentación a la Fiscalía y abrir una investigación interna". A partir de ahí, ha asegurado que el Ejecutivo colaborará y actuará "conforme a las conclusiones que se alcancen".

Monroy ha insistido en que la responsabilidad de la Administración es garantizar que cualquier recurso destinado a la atención y protección de menores reúna "todas las garantías legales, técnicas y éticas".

Además ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios a actuar con responsabilidad cuando se aborda la situación de menores tutelados y personas en situación de vulnerabilidad. "No estamos hablando de un problema que haya que trasladar de un barrio a otro", ha señalado.

DUDAS DE ADRIÁN PUMARES

Nerea Monroy respondía así al diputado del grupo Mixto, Adrián Pumares, que ha dicho tener muchas dudas sobre lo ocurrido. El diputado forista ha manifestado que lo que quiere saber es por qué en un plazo de muy pocos días, su predecesora en el cargo dijo que La Florida era el sitio idóneo para poner en marcha este centro de menores, trasladar a estos menores de habilidad a Oviedo y sin embargo en cuanto Monroy llegó al cargo lo descartó y dijo que había razones técnicas y jurídicas que desaconsejaban ese traslado.

"Yo después de escucharla, después de leer atentamente los medios de comunicación, sigo sin entender cuáles son esas razones técnicas y jurídicas que justifican o que han llevado a rechazar ese traslado a la Florida. Espero que no sea que lo que está haciendo el Gobierno del Principado de Asturias es para dar marcha atrás en una decisión que parece ser que fue apresurada, que parece ser además que no convencía absolutamente a nadie y está buscando es un chivo expiatorio", dijo Pumares.

Por ello ha pedido a la consejera que aclare cuándo tuvo constancia el Gobierno del Principado de Asturias de que existía este presunto conflicto de interés, y si efectivamente este presunto conflicto de interés ya se conocía y se tenía constancia de él en el mes de junio, por qué entonces no importó.