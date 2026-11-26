La candidata de Podemos al Congreso de los Diputados, Irene Montero, este jueves en Avilés. - PODEMOS

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos al Congreso, Irene Montero, ha cargado este jueves contra la "izquierda dócil", en referencia al PSOE, a la que ha acusado de reclamar el voto de los progresistas con el argumento de frenar "a la extrema derecha" y prometer medidas que, según ha señalado, "no ha llevado a cabo durante sus ocho años de gobierno". En un mitin en Avilés, ha pedido el apoyo para Podemos en las elecciones del próximo día 29 en Asturias con el objetivo de llevar al Congreso a su candidato, el estibador Manuel Pravia, frente al aspirante de Vox, José María Figaredo.

"La izquierda del Partido Socialista, esa que viene ahora a decirte que viene la extrema derecha y que los votes a ellos, que de verdad, de verdad van a hacer todas esas cosas que durante estos ocho años no han tenido tiempo, pero ahora sí que sí", ha criticado Montero, que ha defendido la necesidad de contar con una izquierda que no renuncie a sus propuestas ni a la confrontación política.

Montero ha cuestionado las apelaciones al denominado "voto útil" y la petición de concentrar el apoyo de la izquierda en el PSOE. "Tú puedes ser muy de izquierdas, leer cosas de izquierdas, escuchar música de izquierdas, ver películas de izquierdas, emocionarte con la Internacional, pero cuando lleguen las elecciones, tu voto va a estar mal si votas lo que eres", ha ironizado. A su juicio, el problema no está en el voto de quienes se identifican con la izquierda, sino en los partidos que reclaman ese apoyo sin impulsar "medidas de redistribución de la riqueza, del tiempo y de los cuidados".

La número uno de Podemos ha defendido que la respuesta "a la derecha y al fascismo" pasa por la organización y la movilización de los trabajadores. "Para enfrentar a un patrón terrible, para enfrentar a un fascista, no lo puedes hacer mirando para otro lado, guardando silencio. Hay que hacerlo montando una huelga como las que monta Manuel Pravia. Hay que hacerlo plantándoles cara, haciendo ruido", ha reivindicado.

La cabeza de lista de Podemos al Congreso ha dirigido buena parte de sus críticas al candidato de Vox por Asturias, José María Figaredo, al que ha vinculado con los intereses empresariales y con un modelo económico que, según ha denunciado, perjudica a los trabajadores. También ha advertido de que PP y Vox "pretenden imponer un modelo de sociedad en el que ellos nunca vivirían", antes de cuestionar sus planteamientos sobre la vivienda, los impuestos y los servicios públicos.

El candidato de Podemos Asturias al Congreso, Manuel Pravia, ha criticado al PSOE y a la candidata socialista Adriana Lastra, durane su intervención; en la que ha relatado su enfrentamiento con los socialistas durante el conflicto laboral de 60 días que protagonizó en el sector de la estiba de Avilés. Pravia ha cargado contra la actuación de la candidata socialista Adriana Lastra, a quien ha reprochado que no respondiese a sus mensajes para negociar con las empresas consignatarias.

En ese contexto, ha recordado que Lastra, quien ha sido delegada del Gobierno en Asturias y ha estado en el Congreso, "no ha sido capaz ni de contestar a un humilde trabajador que velaba por los intereses de unos pocos trabajadores que se iban a ver en la calle" ni de "sentar a negociar a las cinco empresas" consignatarias que hay en Avilés. "¿Cómo va a sentar a los fondos buitres en Madrid?", ha ironizado.

"Entre ella y el señor Santiago Rodríguez Vega, con el que también me tuve que enfrentar y tardó dos meses en darnos una reunión, ya me demostró cuál es el voto útil. ¿Cuál es la izquierda de verdad aquí? Esa es la izquierda que nos venden", ha añadido.

Pravia ha presentado su candidatura como una alternativa protagonizada por trabajadores y personas alejadas de la política profesional. "Yo no vengo de la política, soy un trabajador, un obrero, aunque hoy venga vestido de domingo", ha señalado, antes de defender que su intención es trabajar "codo con codo con la gente" y no situarse "por encima" de nadie.

"Aquí nos estamos jugando una cosa muy importante, y es la democracia. Tenemos que decidir si queremos que esté en el Gobierno la patronal y la defensa de sus intereses, como el señor Figaredo; o queremos al trabajador, a la clase obrera, al que se atreve", ha manifestado.