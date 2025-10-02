Monteserín ensalza la labor de la Policía Nacional y destaca la bajada del 14,9% de la criminalidad en Avilés

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha subrayado este jueves la "extraordinaria labor" de la Policía Nacional durante su intervención en el acto institucional por la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patrón del Cuerpo. En su discurso, ha valorado la colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha remarcado la bajada del 14,9% en la tasa de criminalidad en el municipio durante el segundo trimestre del año, frente al aumento del 3,1% en el conjunto de Asturias.

Monteserín ha destacado el trabajo "valiente, riguroso y comprometido" de los agentes y ha expresado su agradecimiento a los mandos de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil por su "coordinación y prevención eficaz". También ha señalado que Avilés es "una ciudad especialmente segura" gracias al esfuerzo conjunto.

Durante el acto se han entregado reconocimientos a varios miembros del Cuerpo, entre ellos el subinspector Jorge Muñiz Gutiérrez; el oficial Miguel Ángel Menéndez Castañón; y los agentes Iván Aréstegui Artime, Rubén López Presedo y Alejandro García Campelo, de la Brigada Local de Policía Judicial. También han sido distinguidos los policías Domiciano García Carro y José Luis García Escapa, de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana. Asimismo, se ha reconocido al magistrado decano de los juzgados de Avilés, Joaquín Colubi Mier, y al subinspector de la Policía Local, Eduardo López González, como ejemplo de colaboración entre cuerpos.

Entre las entidades reconocidas este año figuran la Concejalía de Cultura, por su impulso a la actividad cultural del municipio; el CAI de Villalegre, por su labor de inclusión socio-laboral de personas con discapacidad intelectual; Grespro, por su trayectoria en el ámbito de la seguridad privada; y el director del Aeropuerto de Asturias, por su contribución al desarrollo de nuevas conexiones y al dinamismo turístico de la ciudad.