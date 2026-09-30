Morán advierte de que Asturias, como cualquier territorio, precisa de mecanismos ante los impactos del Cambio Climático

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, antes de participar en la clausura del Congreso 'Hablemos de agua', organizado por el Clúster del Agua del Principado, en el Teatro de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha llamado la atención este miércoles, en Gijón, sobre que la gestión del agua es una necesidad.

"El agua es probablemente el vector más afectado por los impactos de Cambio Climático", ha remarcado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la clausura del Congreso 'Hablemos de agua', organizado por el Clúster del Agua del Principado, en el Teatro de la Laboral, en Gijón.

En su opinión, los gobiernos están tomando conciencia de que esto es así. En este sentido, ha indicado que Naciones Unidas celebró en el año 2023 una asamblea general para tratar el tema agua y en el próximo mes de diciembre se pondrá en marcha un foro global sobre el agua.

"Yo creo que da razón a quienes llevamos mucho tiempo solicitando que haya un gran acuerdo global vinculado a la lucha contra el impacto del Cambio Climático y, dentro de ese ámbito, muy concretamente, a las necesidades de respuesta en materia de agua", ha resaltado.

Sobre la necesidad de ahorro de agua, ha apostado por tres elementos que definen la capacidad de respuesta en materia de agua de cara a los próximos años, como es el hacer un gran esfuerzo en materia de ahorro de consumo de agua y en eficiencia y reutilización.

Ha precisado, en este caso, que, en el ámbito del ahorro, "no es tanto inversión de fondo público como extender la cultura de utilizar solo aquello que es necesario y no desperdiciar nada".

En cuanto a la eficiencia, ha abogado por entender que con la misma inversión que hacemos ahora se pueden conseguir objetivos mucho más ambiciosos. "No hay por qué sumar más inversión sino dirigir correctamente la inversión que ya se está llevando a cabo", ha insistido.

Respecto a la reutilización, ha señalado que es tan sencillo como entender que el ciclo del agua es un ciclo circular 'per se' y que siempre hay mucha más capacidad de poder reaprovechar en el ámbito de kilómetro cero el agua que se usa para volver a reutilizarla que no fiar esto a que tengamos que hacer grandes inversiones para poder trasladar agua de un punto a otro, según Morán. "Creo que esa apuesta es probablemente una de las más rentables en términos de inversión", ha opinado.

Sobre la posibilidad de trasvases, el secretario de Estado ha apuntado que cada territorio tiene sus peculiaridades. Dicho esto, ha indicado que está claro que "ningún territorio ni ningún punto del Planeta está libre de sufrir los impactos del Cambio Climático". "Cuestión distinta es que en cada territorio, esos impactos se traducen en términos diferentes", ha matizado.

Por lo tanto, ha señalado que Asturias, como cualquier otro territorio, o la demarcación hidrográfica del Cantábrico, como cualquier otra demarcación, "tiene que poner en marcha mecanismos de anticipación a respuestas que van a requerirse en los tiempos inmediatos".

Ha resaltado que, de hecho, en el último plan de ciclo, el actualmente vigente que llega hasta finales del 2027, ya se han incorporado los elementos de impacto de Cambio Climático a la hora de definir tanto la planificación en su conjunto como las necesidades de inversión.

A esto ha sumado que, en el ciclo sobre el que se está trabajando, que es el que va del año 2027 a 2033, se está definiendo aquellos ámbitos en los cuales es necesario implementar una mayor capacidad de actuación, en esos términos de adaptación, y también cada demarcación hidrográfica está haciendo lo propio.