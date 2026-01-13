Moriyón afea al Ministerio que esté "mudo" ante la propuesta de acceso a El Musel por Aboño

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en 'El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha criticado este martes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, esté "mudo" ante la propuesta del Gobierno del Principado de acceso al puerto gijonés de El Musel por Aboño, como alternativa a la avenida de Príncipe de Asturias.

Moriyón, en rueda de prensa en 'El Palacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural', ha reconocido que es un tema "muy preocupante" para el Gobierno local y remarcado que ella misma remitió una carta a Puente para que le diera información acerca de su punto de vista sobre esta propuesta y, de estar de acuerdo con ella, para pedirle un calendario de plazos.

Ha llamado la atención, asimismo, sobre que ella no ha hecho ningún "desaire tuitero" al ministro ni ninguna valoración fuera de tono al Ministerio, a lo que ha insistido en saber por qué está "mudo" con el tema de los accesos a El Musel a través de Aboño.

A mayores, ha remarcado que si estando las tres administraciones --estatal, regional y local-- de acuerdo en el derribo del viaducto de Carlos Marx aún no se sabe nada de la licitación del mismo, le inquieta mucho el tema de los accesos porque hay un "silencio administrativo".

Unido a ello, se ha preguntado dónde está la influencia del Gobierno asturiano y de la Federación Socialista Asturiana (FSA), siendo del mismo signo político.

Moriyón ha alertado, incluso, sobre que, tomando como cierto que en 2027 siga el Gobierno de Pedro Sánchez, espera que en campaña electoral no venga un ministro a decir que se licita un proyecto y que sea una nueva "estafa" y luego no se licite. Así lo ha señalado con referencia a la fallida licitación del vial de Jove soterrado.

En cuanto a la demolición del viaducto de Carlos Marx, ha confesado que desconoce cuando saldrá la licitación, lo que preocupa "muchísimo".

A este respecto, ha apuntado que el pasado diciembre ADIF les indicó que estaba el Ministerio de Hacienda examinando los documentos para dar el visto bueno.

Sobre esta cuestión, ha ironizado sobre que a lo mejor están tan concentrados en la financiación singular que no les da tiempo a mirar la licitación del derribo del viaducto por considerarlo un tema menor, a lo que ha recalcado que para el Ayuntamiento no lo es. "Queremos ver las máquinas en Gijón", ha recalcado Moriyón.

Esta ha señalado que lo que dependa del Ayuntamiento, el Gobierno de coalición va a dar "todo" para que los gijoneses lo vean. Ha asegurado que le hace falta ninguna inauguración, solo que esté en marcha.