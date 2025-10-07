Moriyón avanza que el nuevo paseo de Naval abrirá en diciembre para "disfrute de todo el mundo"

Visita de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, acompaña del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, al nuevo paseo de Naval. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

"Es un triunfo", destaca la regidora sobre recibir más de una oferta al proyecto de Tabacalera

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha anunciado este martes que el nuevo paseo de Naval, actualmente en construcción, quedará abierto al público el próximo mes de diciembre.

"Va a abrir para pasear por aquí y que disfrute todo el mundo de esta zona", ha apuntado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante una visita a las obras, acompañada del concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

Villoria, por su parte, ha explicado que se está completando el soterramiento de las redes de servicio, es decir, del riego, alumbrado y la red de pluviales y se está moldeando el relleno en las zonas verdes.

Asimismo, la semana que viene van a empezar a cubrir con la tierra vegetal, para dar la forma definitiva a esas zonas verdes. Una vez hecho todo eso, empezarán a hormigonar los caminos desde la dársena.

"Vamos bien de plazos", ha destacado Villoria, quien ha señalado que prevén en que para finales de noviembre o primeros de diciembre va a estar ejecutado.

Además, el suministro de mobiliario ya está contratado también, con lo que se prevé que antes de Navidades o incluso un poco primero esté entregada la obra.

Sobre los accesos, ha indicado que se va integrar la zona verde externa con la zona verde interior, a lo que ha apuntado que hay un olmo de buen porte que va a presidir la entrada de esta zona.

En el caso de la parte cercana a la entrada por la calle Palafox, ha apuntado que se están haciendo unas catas para comprobar el estado del pavimento. Ha apuntado, también, que quiere tener listo, junto con el paseo, la acera y el acceso peatonal desde la calle Palafox.

Además, la barandilla de seguridad está en proceso fabricación. Esta se hace con el taller de carpintería metálica del Plan de Empleo, que "trabaja muy bien y que económicamente nos sale muy rentable".

En cuanto a la cesión del espacio por parte de la Autoridad Portuaria de Gijón al Ayuntamiento, esto no obvia para que en esa franja de 20 metros contra la costa necesite el Consistorio autorización de la Demarcación de Costas.

Preguntada la alcaldesa por las ofertas recibidas para el proyecto de Tabacalera, ha apuntado que es "muy buena noticia" el recibir, para una inversión de 21 millones de euros, más de una oferta, lo que ha considerado que es "un triunfo".