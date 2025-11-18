Moriyón compromete buscar una solución "con el máximo consenso" sobre el traslado del Albergue Covadonga

Archivo - Rueda de prensa de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), en el Ayuntamiento gijonés. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

La regidora asegura que actua(EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha remarcado este martes su compromiso con los vecinos del Natahoyo de retomar el asunto del traslado provisional del Albergue Covadonga y "llevar esta cuestión adelante "con el máximo consenso".

Moriyón, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa, ha apuntado que lo hará "con la tranquilidad y la serenidad que este tema requiere".

Así lo ha indicado después de que haya reivindicado el compromiso del Gobierno local con la zona Oeste y de las protestas vecinales en contra del traslado provisional del citado Albergue al antiguo Hogar de San José, en el Natahoyo, mientras duren las obras de reforma que se han de acometer en el equipamiento social.

Sus palabras llegan también tras la llamada de atención hecha por el presidente del PP gijonés, Andrés, Ruiz, quien se mostró molesto por el mensaje en redes sociales de la alcaldesa, en el que Moriyón se comprometía a coordinar todo el asunto del traslado.