Moriyón inaugura la nueva Jefatura de la Policía Local para "del presente y del futuro"

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, preside la inauguración de la nueva Jefatura de la Policía Local de Gijón. - EUROPA PRESS

"Este Gobierno va a seguir cuidando de quienes nos cuidan", destaca la regidora

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha inaugurado este lunes la nueva Jefatura de la Policía Local que sitúa a Gijón, según la regidora, entre las ciudades mejor equipadas de España.

Sobre el edificio ha destacado que es funcional, accesible y dotado de los medios más avanzados, además de estar preparado para la Policía Local "del presente y del futuro".

Así lo ha indicado durante el acto de inauguración de la nueva Comisaría de la Policía Local, en el que ha intervenido, también, la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo.

Ha explicado, relacionado con ello, que en este edificio se integran unidades "clave", como Atención Ciudadana 092, Vigilancia Ambiental o atención a víctimas de violencia de género, así como un centro de control que conectará con el 112 y coordinará las emergencias con tecnología de última generación.

Ha resaltado, asimismo, que esta nueva Jefatura ha supuesto una inversión pública de 14 millones de euros, entre obra y equipamiento, con la que se ha hecho una apuesta por la seguridad, por la dignidad de las condiciones de trabajo de los agentes y por la calidad del servicio. Unido a ello, ha remarcado que en este día también han tomado posesión 20 nuevos agentes de la Policía Local.

Sobre las obras de esta nueva Jefatura, ha incidido en que ha tenido la responsabilidad de reactivarla, tras una paralización "injustificada", de terminarla y de ponerla en funcionamiento. Nuestro compromiso con la seguridad no se agota en la nueva Jefatura", ha asegurado.

Sobre ello, ha remarcado que han renovado el equipo y la estructura de Protección Civil, pero también están trabajando en el nuevo parque de bomberos, que ampliará el actual, mejorará tiempos de respuesta y dignificará aún más el trabajo de sus efectivos.

Moriyón ha aludido, también, a la importancia de la coordinación con las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), que, según ella, "funciona".

Relacionado con ello, ha incidido en que lo fundamental que supone la planificación para que Gijón siga siendo "la ciudad segura que siempre ha sido".

La alcaldesa ha hecho mención, al tiempo, a la festividad de San Miguel, patrón de la Policía Local, fecha en la que se otorgan condecoraciones a diversos agentes por su trayectoria, pero también a otras instituciones y a ciudadanos por actuaciones ejemplares.

"Gracias por ser parte de esta red de confianza, y gracias también a los agentes que nos ha dejado en el último año, habiendo cubierto todos ellos una brillante hoja de servicios", ha destacado.

En el caso de los policías fallecidos, se ha rendido homenaje a: Francisco Rico Gil Víctor Ángel Fombona Cadavieco Gilberto González Roza Juan José Santos Alario José Manuel García Suárez Manuel Paz Fernández.

"Este Gobierno va a seguir cuidando de quienes nos cuidan", se ha comprometido Moriyón, quien ha renovado una promesa a favor de una seguridad "con especial atención a la infancia, a las mujeres víctimas de violencia, a las personas mayores y a quienes más lo necesitan".

"Hemos traído a buen puerto una obra que algunos dieron por imposible", ha resaltado, por otra parte, la alcaldesa sobre la inauguración de esta nueva Jefatura. "Lo hemos hecho con trabajo, con perseverancia y con una idea muy simple: que Gijón merece lo mejor", ha añadido.

CIUDAD MÁS SEGURA

Bravo, por su parte, ha asegurado que con la inauguración de esta nueva infraestructura, Gijón es ciudad mejor, más segura y, sobre todo, que reafirma su compromiso con el desarrollo, con el futuro.

A su juicio, no se trata de un simple edificio o solo un lugar de trabajo, sino que es un símbolo de respeto hacia quienes velan con la seguridad de los gijoneses y de la ciudad.

"Desde su misma concepción, este edificio está llamado a convertirse en un referente en el Norte de España, no solo por la calidad de sus instalaciones, sino también por su capacidad para mejorar la coordinación, la formación y el servicio a la ciudadanía", ha resaltado la edil de Seguridad Ciudadana.

Bravo, asimismo, ha remarcado que, mientras que en otros lugares miran con preocupación los índices de criminalidad, "Gijón apuesta firme por mantenerse como una de las ciudades más seguras de España", ha resaltado.

"Nada es casualidad, el futuro pasa por la convivencia, y la convivencia es, en todos los sentidos de la palabra, seguridad", ha añadido. Por ello, ha dado las gracias a quien ha hecho esta inauguración posible y ha tenido palabras, especialmente, para quien fuera el comisario jefe de la Policía Local durante 26 años, Alejandro Martínez Gallo. Un trabajo impecable durante 26 años.

En paralelo a la inauguración, se han hecho entrega de las condecoraciones y distinciones con motivo de la festividad de la Policía Local, ya sea del mismo cuerpo o de instituciones colaboradores o ciudadanos que han tenido una actuación ejemplar.

Entre estos, se ha reconocido la labor de: Agustín Villar Píriz, capitán de la Guardia Civil de Gijón; Miguel Ángel Gil Ruiz, inspector de la Comisaría Nacional de Policía de Gijón; Dolores María Toyos Rodríguez, enfermera del Servicio de Prevención de Salud Laboral; José María Meana Acebal, o el director de la escuela de fútbol de Mareo de Gijón; Luis José Laria de la Maza, presidente de Cepesma, quien no ha estado presente en el acto.

También se ha galardonado a Ana Díaz Costales, trabajadora de la División de Instalaciones del Patronato Deportivo, por su rápida intervención al llamar a la Policía y poner a salvo a los menores que se encontraban el recinto de la piscina de El Coto durante la reyerta con arma blanca que se produjo en las citadas instalaciones.

En cuanto a ciudadanos que han colaborado con la Policía Local de Gijón a lo largo del año 2023 en el mantenimiento, difusión y coordinación de la seguridad de la ciudad, se ha reconocido a María del Mar Suárez Aller, por su intervención que derivó en la detención de un agresor que viajaba en su taxi y la atención de la víctima que se encontraba con él; y N.C.G. y Hugo Pisonero Turrente, por el arriesgado rescate, previa llamada a los servicios de emergencia, de una persona que se estaba ahogando en el Puerto Deportivo.

Otros de los homenajeados han sido: Eva Hernández González, por la asistencia que ofreció a unos agentes de la Policía Local cuando realizaban una RCP con DESA, sacando a la víctima de la parada respiratoria; Aitor Méndez Álvarez y Aroa Zapico Lucena, por hacer frente a varias personas implicadas en un altercado con arma blanca delante de numerosos niños que se encontraban en la piscina municipal de El Coto.

En el caso de componentes de la Policía Local, se ha destacado, por su profesionalidad y/o actuaciones al intendente Vicente Alonso Rodríguez y al subinspector Jonatan Fernández García.

También se ha hecho con los agentes: Manuel Jesús García González, Enrique Noste Menéndez; Rocío Concepción García García; Diego Alonso Pérez; Jorge Álvarez González; Manuel Ramón Melero Cimas; Ignacio Menéndez Álvarez; Jesús María Camblor Martínez; Juan Carlos Cienfuegos Martínez; Yolanda de Miguel Menéndez; Gonzalo Álvarez Figaredo; David Ampudia Pardo; Sergio García Fernández; David Egea Iglesias; José Manuel García Gulín; Javier Martínez Cascales; Alejandro de Diego Basterrechea; Rubén Baniela García; Víctor Nuño Llera; Antonio Francisco Jiménez Rojas; Pablo Caso González-Juliana; y Carmen Suárez Artime.

Además, se ha dado una mención especial genérica para todos los miembros de la plantilla que acudieron voluntariamente a trabajar durante el 'apagón' del día 28 de abril de 2025, por su predisposición e implicación para mitigar los efectos adversos ante la grave situación que se vivió ese día