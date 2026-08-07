Cómo moverse en autobús al Descenso del Sella: líneas reforzadas y restricciones en las lanzaderas

Archivo - Decenas de personas durante la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella 2025, a 9 de agosto de 2025, en Asturias (España). - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dispositivo especial de movilidad para la gran fiesta del verano asturiano. El Gobierno del Principado de Asturias, a través del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), ha activado un plan de refuerzos en varias líneas clave de autobús y ha fijado restricciones de tráfico con motivo de la 88.ª edición del Descenso Internacional del Sella.

En concreto, CTA ha previsto el refuerzo de los trayectos Llanes - Oviedo, Oviedo- Cangas de Onís, Gijón- Ribadesella y Llanes - Ribadesella- Arriondas.

Por otro lado, la lanzadera que une Ribadesella, Arriondas y Cangas de Onís se verá afectada por las restricciones de tráfico derivadas de la prueba deportiva. A consecuencia de estas limitaciones, el servicio sólo se podrá prestar de forma parcial entre Arriondas y Cangas de Onís.

Quedan al margen de esta restricción parcial el servicio de las 8.00 horas entre Ribadesella, Arriondas y Cangas de Onís, y el de las 19.00 horas entre Cangas de Onís, Arriondas y Ribadesella.