Guía y horarios clave para no perderse nada del Descenso Internacional del Sella este sábado 8 de agosto

Archivo - Cientos de personas durante el Descenso Internacional del Sella 2024, a 3 de agosto de 2024, en Arriondas, Asturias (España). El Descenso Internacional del Sella, también es conocido popularmente ‘Les Piragües’, se celebra de manera anual el pri - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Arriondas y Ribadesella ultiman los preparativos para la celebración, este sábado 8 de agosto, de la 88 edición del Descenso Internacional del Sella, un evento deportivo y festivo declarado de Interés Turístico Internacional que reúne cada año a miles de espectadores a lo largo del recorrido fluvial.

Después de varios días de celebraciones previas, la fiesta de las Piraguas de Asturias comenzará el sábado a las 10.00 horas con el tradicional desfile por las calles de Arriondas. A las 11.50 horas está prevista la salida en verso, a cargo del futbolista asturiano Santi Cazorla, previa a la interpretación colectiva del himno de Asturias y al característico cañonazo de las 12.00 horas que da inicio a la competición.

Los piragüistas completarán un trayecto de cerca de 20 kilómetros por el río Sella con meta situada en el puente de Ribadesella. Para el seguimiento del recorrido, a las 12.15 horas partirá desde la estación de Arriondas el servicio especial del Tren Fluvial. A las 13.00 horas está prevista la llegada de las primeras embarcaciones al puente de Ribadesella.

La jornada festiva continuará en los Campos de Oba, en Llovio, donde a partir de las 14.30 horas se celebra la comida para los participantes, seguida a las 17.00 horas por la ceremonia de entrega de premios a los vencedores de las distintas categorías.

Para facilitar los desplazamientos del público, la organización ha dispuesto un servicio gratuito de autobús lanzadera entre Ribadesella y los Campos de Oba, el cual funcionará entre las 14.00 y las 19.30 horas con salidas desde la estación de autobuses de Ribadesella y el aparcamiento de La Ribera, en Llovio. La jornada del sábado concluirá a las 20.00 horas con el Desfile de los Campeones del Sella por el casco urbano de Ribadesella.