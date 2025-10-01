Movex celebra su cuarta edición en Oviedo como punto de encuentro sobre movilidad sostenible

OVIEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Oviedo acogerá del 2 al 5 de octubre la cuarta edición de Movex, un evento que se consolida como espacio de conexión entre industria, administraciones y ciudadanía en torno a la movilidad sostenible. Organizado por la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) y el Ayuntamiento de Oviedo, el programa incluye el IV Congreso Profesional, la entrega de los Premios Movex 2025 y una zona de exposición y pruebas en el centro de la ciudad.

"Movex nace en la calle porque ahí es donde se decide la movilidad", ha afirmado este miércoles el presidente de AUVE, Ángel García, quien ha subrayado que el objetivo de esta edición es acelerar la adopción de la movilidad eléctrica con hechos medibles, no con promesas.

El IV Congreso Movex se celebrará el jueves 2 de octubre, de 9.30 a 15.00 horas, en la Plaza de Trascorrales. Reunirá a más de un centenar de directivos y profesionales con un enfoque práctico orientado a fijar acuerdos, retos y prioridades para el periodo 2025-2030.

El programa abordará aspectos como la infraestructura, la colaboración público-privada, la electrificación de flotas, la integración de energías renovables y nuevos modelos de negocio.

Esa misma jornada, a las 20.30 horas y también en Trascorrales, tendrá lugar la ceremonia de los Premios Movex 2025, que reconocerán a Daniel Pérez (Zunder) como Directivo con Impacto; a Javier Sáenz de Jubera (TotalEnergies) en la categoría Representación de Asturias, y a PMG Asturias Powder Metal como Iniciativa de Futuro.

Del jueves al domingo, las plazas de la Catedral y Porlier se convertirán en un circuito de pruebas real, con más de 1.000 metros cuadrados al aire libre, una carpa principal de 600 metros y espacios complementarios para experimentar de primera mano las soluciones de movilidad eléctrica.

El horario de apertura será el jueves de 16.00 a 20.00 horas; viernes y sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00; y el domingo de 11.00 a 13.00. El público podrá ver 24 vehículos en exposición y probar 18 modelos de forma gratuita, con la participación de más de una veintena de marcas y entidades del sector.

En la zona de exposición se mostrarán modelos como el Mercedes EQS 450+ Berlina y EQE 500 SUV, el Smart #3, la gama eléctrica de KIA (EV3, EV4, EV9), los nuevos Audi Q4 y Q6, el Volkswagen Tiguan y Passat híbridos, el Porsche, el Mazda CX-60 híbrido, los Renault R5, R4 y Scenic, el XPENG G6, el Citroën Ë-C5 Aircross, el Opel Grandland-Ë, el Leapmotor T03, el nuevo DS No8, el Ebro S800 Plug-in y los eléctricos Ford Puma y Explorer, entre otros.

Para las pruebas dinámicas, también gratuitas, los asistentes podrán conducir vehículos como el Mercedes CLA eléctrico, varios modelos de KIA (EV3, EV4, EV6, EV9, e-Niro), los Audi Q4 y Q6, el Volkswagen ID.3, el Mazda 6e, los Renault R4 y R5, el XPENG G6, el Citroën Ë-C3, el Opel Mokka-Ë, el Leapmotor C10, el DS 4 Plug-in o el Ebro S700 Plug-in.