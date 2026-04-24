Movilidad adjudica por 75.169 euros la renovación del alumbrado de los puertos de San Esteban y L'Arena

Puerto de San Esteban - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado los trabajos de renovación integral de las instalaciones de alumbrado público de los puertos de San Esteban y L'Arena, en Muros de Nalón y Soto del Barco, a la empresa Nit Lux S.L. por 75.169 euros, con un plazo de ejecución de un año.

El proyecto incluye la instalación de nuevas canalizaciones y la renovación del cableado, los cuadros eléctricos y báculos dotados de sistema de iluminación LED. Los trabajos supondrán una mejora de la eficiencia y el ahorro energético de las instalaciones, así como de las condiciones técnicas y de seguridad, tal y como ha informado este viernes el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo.

La inversión en el alumbrado de ambos puertos se suma a la prevista en los presupuestos de este año para el dragado en ambos espacios, que ya está en marcha y al que se destinan más de 401.000 euros.

En L'Arena, las obras previstas incluyen la renovación del alumbrado en el paseo del muelle, en el acceso a los pantalanes deportivos y en el puerto pesquero, sus accesos y aparcamientos, así como en el paseo peatonal de la zona norte.

En el caso de San Esteban, se renovará la iluminación en el paseo marítimo y los recintos y espacios portuarios al sur de la localidad, en las cercanías del recinto de los talleres del servicio de puertos, en la zona de La Junquera. También se sustituirá en el vial de acceso al Puerto Chico y en el dique La Barra, así como el suministro del faro y las balizas existentes.