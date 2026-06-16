Movilidad define el trazado de la variante de Cayés y prevé ejecutar la obra en 2027

Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha revelado el trazado elegido para la variante de Cayés (Llanera), que contempla un nuevo vial de titularidad municipal para desviar el tráfico pesado del núcleo urbano y conectarlo desde La Ponte de Cayés con la carretera A-380 y la AS-17, con previsión de ejecución en 2027.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP Pedro de Rueda durante la Comisión de Movilidad de este martes, el consejero ha explicado que se han analizado cuatro alternativas técnicas y, tras el trabajo de coordinación entre ambas administraciones, se ha optado por la denominada "alternativa 3", que contempla la solución finalmente elegida.

Calvo ha señalado que el objetivo es desviar el tráfico pesado fuera del núcleo residencial y reducir las afecciones sobre la red viaria existente, que quedará limitada a los puntos de conexión con el nuevo trazado. El anteproyecto será presentado a los vecinos antes de final de año, con ejecución de las obras en 2027.

OTRAS OBRAS EN CARRETERAS

En respuesta a otra pregunta del diputado popular, el consejero también ha defendido que las restricciones de circulación en el puente atirantado de la AS-117 en el corredor del Nalón, en Sama, no responden a una falta de previsión, sino al sistema de inspección y seguimiento de estructuras de la red autonómica.

Calvo ha explicado que las revisiones periódicas permitieron detectar en abril un "cambio relevante" en el estado del puente, con un agravamiento de patologías ya observadas, lo que motivó la adopción de medidas preventivas como la limitación de tráfico y de carga.

De Rueda ha advertido de la "alarma social" generada por las restricciones, el impacto sobre el tráfico y el transporte pesado, así como de la necesidad de mayor información sobre plazos y duración de las limitaciones.

Junto a esto, la comisión ha tratado la reparación del tramo entre Buferrera y La Tiese que, según Calvo está incluida en la planificación del Parque Natural y se ejecutará una vez finalicen las obras actualmente en marcha en la zona.

El consejero ha explicado que se trata de una pista de uso restringido y no de la carretera de acceso a los Lagos de Covadonga, por lo que no forma parte de la red autonómica de carreteras, y ha defendido que su mantenimiento debe analizarse en un marco distinto al de una vía convencional.

PARQUE CENTRAL DE MAQUINARIA DE MORCÍN

En relación con el parque central de maquinaria previsto en Morcín, el consejero ha rechazado las críticas del PP, que ha calificado el proyecto como "propaganda electoral", y ha defendido que responde a la necesidad de "dotar mejor a nuestras brigadas".

Calvo ha explicado que el proyecto ha pasado de una inversión inicial de 1,8 millones a 2,3 millones de euros debido a ajustes técnicos y a la detección de necesidades adicionales, como trabajos de descontaminación de materiales, lo que ha obligado a su rediseño.

El diputado del PP ha cuestionado los retrasos y la ejecución del proyecto, así como los cambios respecto al diseño inicial anunciado en 2024, y ha pedido concreción sobre plazos y alcance definitivo de la actuación. El consejero ha defendido que se trata de una actuación en desarrollo dentro de la planificación del servicio.