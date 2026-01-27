Movilidad finaliza la mejora de los accesos y la seguridad en la estación de tratamiento de agua de Rioseco

Archivo - Etap de Rioseco - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo
OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha finalizado las obras de mejora de los accesos y la seguridad en las zonas de trabajo de la estación de tratamiento de agua potable de Rioseco, en Sobrescobio, a las que se han destinado de 48.364 euros. Esta actuación forma parte del plan anual, dotado con 5,7 millones, que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) dedica a la explotación y conservación de infraestructuras de la zona central.
Los trabajos han consistido en la instalación de nuevas escaleras y en la sustitución de otras, según ha informado el Principado en nota de prensa. También se han incorporado protecciones colectivas y sistemas de acceso homologados.
La actuación también ha incluido la instalación de equipos como pescantes portátiles y fijos de acero inoxidable para labores de rescate y elevación, maquinaria de carga con capacidad de hasta mil kilogramos, líneas de vida rígidas verticales y sistemas anticaídas.
Con este proyecto, el consorcio refuerza su compromiso con la mejora continua del servicio público del agua y con la garantía de un suministro seguro y fiable en cualquier circunstancia.
La estación de tratamiento de agua de Rioseco, situada a pie de presa del embalse homónimo, forma parte del sistema de aprovechamiento de aguas del río Nalón y está diseñada para tratar hasta 3.200 litros por segundo.