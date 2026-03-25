Movilidad impulsa un nuevo estacionamiento para autocaravanas en Muros de Nalón

Archivo - Autocaravana - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras para crear un área de estacionamiento de autocaravanas en San Esteban, en Muros de Nalón, por 150.501 euros. Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 17 de abril para presentar sus ofertas.

Los trabajos se centrarán en acondicionar una parcela de unos 850 metros cuadrados, ubicada en la zona de La Junquera, frente a la ría. El proyecto plantea la transformación de este espacio, que en la actualidad está sin pavimentar, con terreno natural y vegetación silvestre, para facilitar el estacionamiento de autocaravanas.

La actuación se enmarca en el programa de obras cooperables que el Principado lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos para apoyar la conservación o ejecución de proyectos en infraestructuras o espacios de titularidad municipal en concejos de menos de 20.000 habitantes.