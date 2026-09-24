Movilidad invertirá más de 330.000 euros en las obras de mejora y conservación del parque de maquinaria de Laviana

LAVIANA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destinará 333.176 euros a las obras de mejora y conservación de las instalaciones del parque de maquinaria de Laviana. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado dos actuaciones para afrontar reformas tanto en la nave como en los edificios de viviendas del equipamiento, que es una de las bases con que cuentan las brigadas de carreteras por todo el territorio.

El plazo de ejecución para ambas intervenciones, según ha informado el Principado en una noa de prena, es de seis meses y las empresas interesadas en presentar ofertas podrán hacerlo hasta el 16 de octubre. Las mejoras que se ejecutarán en la nave que alberga los vehículos y la maquinaria de las brigadas incluyen la adecuación de la instalación eléctrica y la renovación de los portones de acceso y las ventanas que estén deterioradas. La inversión en la nave ascenderá a 183.339 euros.

En el caso de los edificios de viviendas, se impermeabilizarán y aislarán con la sustitución de las tejas cerámicas actuales. También se renovarán los canalones y se acondicionarán las zonas comunes.