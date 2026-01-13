Movilidad invierte 86.000 euros en un inventario de taludes de la AS117 y la AS227

Talud - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias sacó a concurso por 86.000 euros los trabajos técnicos para elaborar un inventario de los taludes de desmonte de dos carreteras: la AS-227 (entre Samartín y Puerto de Somiedo) y la AS-117 (de Riañu a Puerto de Tarna). El estudio incluirá también un análisis frente a posibles inestabilidades de taludes y laderas.

Según informa el Gobierno asturiano, el plazo de ejecución del estudio será de ocho meses y las empresas podrán presentar ofertas hasta el 29 de enero.

Estas dos vías de la red autonómica figuran entre las que tienen mayor riesgo de registrar inestabilidades, según el personal técnico. Por esta razón, se realizará un inventario y un diagnóstico de los taludes en los más de 116 kilómetros que suman ambas carreteras.

Además, se identificarán los tramos y puntos kilométricos susceptibles de verse afectados por la caída de material rocoso procedente de ladera. Finalmente, el estudio incluirá propuestas de actuación y medidas de prevención, seguimiento y control.

El presupuesto autonómico de este año destina más de 97,5 millones a la red de carreteras para lograr unas infraestructuras más modernas, seguras y resistentes ante el cambio climático.