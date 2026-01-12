Movilidad licita por 1,4 millones la renovación de diez kilómetros de una carretera en el oriente asturiano

Licitación de la mejora de la AS-343 en el oriente asturiano - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado por 1.463.733 euros la mejora de la seguridad y la rehabilitación de un tramo de diez kilómetros de la carretera AS-343, entre Puertas y Panes, por Villanueva, que pasa por los concejos de Llanes, Ribadedeva y Peñamellera Baja. El plazo de ejecución previsto es de diez meses y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 9 de febrero.

El proyecto incluye la construcción de 14 estructuras de distintos tipos, como muros y escolleras, para reforzar la vía y mejorar sus condiciones de seguridad. También se renovará el firme en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0,7 y 17,5, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Además, se mejorarán todos los elementos de seguridad y señalización, como barreras, balizamiento, marcas viales y señales verticales.