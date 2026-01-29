Movilidad licita la mejora de la red de agua de Grandas de Salime por 2,9 millones de euros

Movilidad destina 2,9 millones a la mejora y ampliación de la red de abastecimiento de Grandas de Salime - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado la obra de mejora y ampliación de la red de abastecimiento de Grandas de Salime con un presupuesto de 2.900.246 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La actuación triplicará la capacidad de almacenamiento de agua del sistema.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 24 de febrero para presentar sus ofertas. La obra beneficiará a unos 650 habitantes al garantizar el suministro de agua a la capital del concejo y las poblaciones próximas, además de digitalizar todo el proceso.

El proyecto incluye el acondicionamiento de la estación de tratamiento de agua potable de Silvañá y la creación de un nuevo depósito de 1.500 metros cúbicos en las inmediaciones de Grandas de Salime que abastecerá a la zona alta de la localidad, a la industria láctea y a Pesoz.

También se renovarán la conducción entre Castro y Busmayor y el sistema digital y de automatización. Además, se construirán otros depósitos de menor tamaño, el de Castro, de 120 metros cúbicos de capacidad, y el de La Ronda, de 50 metros cúbicos Igualmente, se reacondicionarán las instalaciones de la Padraira.

El proyecto se completa con la instalación de tuberías que permitirán conectar las nuevas infraestructuras con la arteria principal del sistema.

La red principal de Grandas de Salime abastece a la capital del concejo y a numerosas localidades próximas, además de reforzar uno de los sistemas de abastecimiento del vecino concejo de Pesoz.