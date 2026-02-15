Movilidad licita obras hidráulicas en Teverga para garantizar un suministro de agua más eficiente

Movilidad invierte 1,53 millones en la mejora del saneamiento y abastecimiento de varias localidades de Teverga - PRINCIPADO

OVIEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado por 1.518.350 euros la mejora de los sistemas de saneamiento y abastecimiento de Berrueñu y Sobrevil.la, en Teverga. Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 10 de marzo.

La actuación persigue modernizar las infraestructuras hidráulicas y garantizar un servicio de agua más eficiente y sostenible. El proyecto abarca las localidades de Sobrevil.la, Monteciel.lu, La Vega y Berrueñu, que suman cerca de un centenar de habitantes, e incluye la construcción de más de dos kilómetros de colectores y la renovación de 121 metros.

Entre las principales intervenciones destaca la creación de una nueva red de saneamiento en Sobrevil.la, que enlazará con de San Martín mediante un colector general. En este trazado se integrarán los saneamientos de Monteciel.lu y La Vega, con una longitud conjunta superior a los dos kilómetros. Asimismo, se construirá un aliviadero en La Vega y se renovarán varios tramos de la red de Berrueñu.

El proyecto incorpora, además, la instalación de nuevas redes en Sobrevil.la y Berrueñu, alimentadas desde los depósitos actuales. Estas conducciones modernas y más eficientes permitirán reducir fugas y prevenir roturas.

En total, se ejecutarán más de 4,5 kilómetros de colectores y se renovarán 121 metros adicionales.

El Gobierno de Asturias garantiza con esta actuación una adecuada recogida y conducción de los vertidos hasta la red de saneamiento de Samartín y su posterior depuración antes del vertido al río. Al mismo tiempo, se refuerza el abastecimiento de agua potable, de modo que se asegura un servicio más fiable y de mayor calidad.