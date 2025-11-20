Movilidad refuerza con 7 nuevos servicios la oferta de transporte entre Oviedo, Grado, Salas, Tineo y Cangas del Narcea

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado amplía la oferta de transporte público para llegar desde Oviedo a los concejos de Grado, Salas, Tineo y Cangas del Narcea. El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrán en marcha siete nuevos servicios a lo largo de este mes para facilitar la conexión entre la capital del Principado y los cuatro municipios, tanto en días laborables como en festivos y fines de semana.

Esta ampliación de la parrilla se ha diseñado para ofrecer mayor continuidad en las conexiones durante el día, tomando en consideración los momentos de la semana en los que se registra una demanda más alta. De este modo, el Ejecutivo avanza en su apuesta por fomentar una movilidad más sostenible y mejorar la vertebración del territorio gracias al transporte público y a la tarifa Conecta, que permite moverse por toda la comunidad por un máximo de 30 euros al mes.

El Principado entiende la movilidad como un derecho de la ciudadanía que contribuye a la equidad social y territorial. También ofrece la oportunidad de consolidar un modelo de desarrollo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente mediante el impulso del uso del transporte público en detrimento del vehículo particular.

A continuación, se detallan los nuevos servicios del CTA.: Oviedo/Grado-Tineo. A partir del día 24 de noviembre, esta línea contará con un nuevo servicio que saldrá de la capital a las 07.30 horas, de lunes a viernes, para mejorar la conexión en una hora punta de las jornadas laborales. Este servicio se suma a los que ya funcionaban a las 06.30 y a las 09.00 horas.

Oviedo/Salas-Tineo-Cangas del Narcea. Esta línea se verá reforzada con una nueva frecuencia (dos servicios). La salida desde Oviedo se realizará a las 07.30 horas y el servicio extra desde Cangas de Narcea partirá a las 10.00 horas. Los nuevos horarios estarán en marcha el fin de semana del 29 de noviembre.

Oviedo/Grado. La ruta entre la capital y Grado tiene especial afluencia de viajeros durante los fines de semana por la celebración del popular mercado moscón. Por ello, a partir el día 29, y durante todos los festivos, se ofrecerán cuatro nuevas conexiones: dos que saldrán de Oviedo a las 14.00 y las 16.15 horas y otros dos que regresarán de la villa moscona a las 14.45 y 15.30 horas.