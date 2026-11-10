Muere, Deny, el pastor alemán de la Policía Nacional en la explosión del artefacto en Oviedo

El perro Deny, un pastor alemán de tres años de la Policía Nacional, muerto en la explosiín durante la intervención policial de este martes en Oviedo. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El perro Deny, un pastor alemán de tres años de la Policía Nacional, ha muerto durante la intervención policial de este martes en Oviedo, en la que también ha fallecido un subinspector de Guías Caninos y ha resultado herido grave un agente del TEDAX. El animal se encontraba actuando junto a su guía, Juan José, según ha informado el cuerpo en una publicación en su cuenta de la red social X, @policia.

"Durante la intervención de nuestros agentes de @policia en Oviedo también ha resultado muerto el agente canino Deny, un pastor alemán de 3 años que se encontraba actuando junto a su guía Juan José", señala el mensaje difundido por la Policía Nacional. El cuerpo ha trasladado además su "abrazo más sentido a quienes integran la Unidad Especial de Guías Caninos".

La intervención se ha iniciado a primera hora de la mañana tras una llamada que alertaba de un supuesto conflicto vecinal en el que se habían producido disparos. Los agentes desplazados al lugar han atendido a una mujer herida, de 17 años, por impactos de arma de fuego, que ha sido trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y se encuentra fuera de peligro.

Según ha explicado el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, el presunto autor de los disparos habría dejado en el rellano de la vivienda una mochila con un posible artefacto explosivo, lo que ha motivado la movilización de unidades de Guías Caninos y del TEDAX.

Los agentes han sacado la mochila a la calle para evitar que los vecinos corriesen peligro y se ha producido una explosión cuando estaba siendo manipulada. La detonación ha causado la muerte del subinspector y heridas graves al especialista del TEDAX.

La Policía había señaló mas tarde que agente herido estaba siendo intervenido en el HUCA.