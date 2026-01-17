Muere un hombre atropellado por un autobús en las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón

Archivo - Hospital Valle del Nalón - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este sábado en las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón, en Riaño (Langreo), tras ser atropellado por un autobús interurbano que se encontraba realizando una maniobra marcha atrás en la parada de autobús más próxima al centro hospitalario.

El 112 recibió el aviso del suceso a las 18.19 horas. Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), hasta el lugar se movilizaron bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio que tuvieron que excarcelar al hombre, de 76 años, que se encontraba bajo el vehículo.

El SAMU envió la UVI móvil de Langreo, pero los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento. Los bomberos retiraron del lugar a las 19.23 horas y allí se quedaron patrullas de la Policía Local realizando las gestiones necesarias para el levantamiento del cadáver y la elaboración del atestado.