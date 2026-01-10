La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos arranca este sábado en Gijón con el estreno de 'MCA: La llucha eterna'

La sesión estará presentada por la periodista Aitana Castaño y contará con la actuación musical de Silvia Quesada y Alfredo González

Archivo - Teatro de la Laboral, Gijón
Archivo - Teatro de la Laboral, Gijón - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Asturias
Publicado: sábado, 10 enero 2026 12:49
   OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturies (Musoc) celebrará su decimocuarta edición del 10 al 31 de enero de 2026, consolidándose como uno de los espacios de referencia para el cine independiente y el pensamiento crítico en el norte de España.

   A lo largo de tres semanas, la muestra proyectará una selección de películas premiadas en festivales como Cannes, Venecia, Seminci o San Sebastián, combinando ficción, documental, largometrajes y cortometrajes procedentes de todo el mundo.

   La programación de este año se distribuirá en 10 localidades asturianas -Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres, Langreo, Siero, Llanera, Villaviciosa, Cangas de Onís y Ribadedeva- y abordará temáticas como el antirracismo, las migraciones, la memoria democrática, las vidas LGTBIQ+, la realidad del pueblo gitano, el genocidio palestino y otras cuestiones sociales.

   Todas las sesiones serán de entrada gratuita hasta completar aforo, exceptuando los actos de inauguración y clausura y las proyecciones realizadas en el centro Niemeyer, cuya entrada valdrá 3 euros.

   La edición 2026 del MUSOC se abrirá con el estreno mundial del documental MCA: La llucha eterna (Alejandro Nafría - España, 2026). La sesión tendrá lugar en el Teatro de la Laboral (Gijón) y estará presentada por la periodista Aitana Castaño.

   La gala contará además con la actuación musical de Silvia Quesada y Alfredo González, y con la entrega del II Premio Silencios Rotos de Memoria Democrática, que este año reconoce el trabajo de La Digitalizadora de la Memoria Colectiva.

