Una mujer evacuada tras un incendio en una vivienda en Sama de Lamgreo

OVIEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de San Martín del Rey Aurelio han extinguido el incendio declarado en la cocina de una vivienda ubicada en la calle Vicente Vallina, en Sama de Langreo. Una mujer resultó afectada por el humo.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada fue atendida por el equipo médico de la UVI-móvil de Langreo que la trasladó, para pruebas complementarias, al Hospital Valle del Nalón.

Hasta el incidente también acudió el equipo de Atención Primaria de Sama con una ambulancia convencional. Los sanitarios atendieron a otras dos personas, un hombre y una mujer, por inhalación de humo de carácter leve. Fueron dadas de alta in situ. El incendio calcinó una campana extractora y el mueble superior. El resto del inmueble resultó afectado por el humo.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13.46 horas. En la llamada indicaban que salía mucho humo de una vivienda ubicada en la segunda planta de un edifico de cinco alturas.

La Sala 112 del SEPA movilizó a los bomberos del parque de San Martín del Rey Aurelio y a dos efectivos del parque central de La Morgal con una autoescalera. Estos últimos no llegaron a intervenir tras darse por controlado el incendio y no precisar vehículo de altura para la extinción. A las 14.01 horas, desde el incidente, la dotación informa que el incendio esta extinguido. Tras ventilar y revisar con la cámara de imágenes térmicas retiraron del lugar para regresar a parque donde llegaron a las a las 14.45 horas. El incidente se puso en conocimiento de la Policía Local.