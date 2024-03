'Un Mundial es caro. Ser mundial no tiene precio', lema de una campaña del Ayuntamiento en mupis y redes

El Consistorio gijonés reivindica el valor propio de la ciudad y sus potencialidades



GIJÓN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón ha iniciado una campaña en mupis y redes sociales para zanjar de esta forma la polémica generada en torno al rechazo municipal a presentar candidatura para que el estadio de El Molinón sea sede del Mundial de Fútbol de 2031.

"Un Mundial es caro. Ser mundial no tiene precio", reza el mensaje de la cartelería que se ha dispuesto en 38 mupis de diferentes puntos de la ciudad, han confirmado a Europa Press desde el Consistorio gijonés. Con ello se quiere reivindicar el propio valor que tiene Gijón y que puede tener un futuro más allá de acoger o no un Mundial.

La campaña, que se llevará a cabo también en redes sociales, tendrá una duración de una semana aproximadamente y, en el caso de los mupis, entra dentro del contrato de publicidad, con lo que no tiene coste aparte.

Cabe recordar que el Ayuntamiento había rechazado firmar el documento de la FIFA al argumentar que no estaban dispuestos a hipotecar el futuro de la ciudad, al no tener claro cómo se iba a costear, al margen de no estar conformes con algunas exigencias del organismo deportivo.