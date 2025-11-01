El municipio acoge este domingo uno de los espectáculos del programa Ópera en el Territorio

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Riera de Villaviciosa acogerá este domingo 2 de noviembre un espectáculo del programa Ópera en el Territorio, impulsado por la Fundación Caja Rural de Asturias y la Ópera de Oviedo.

Con el mencionado programa se acerca la lírica a tres villas del entorno rural de Asturias y Cantabria: Villaviciosa, Luarca y Cabezón de la Sal.

A Villaviciosa llega una adaptación familiar de la ópera de Mozart La flauta mágica, a cargo de La Federica, la compañía infantil residente de la Ópera de Oviedo. El acceso al espectáculo será libre y gratuito.

'La flauta mágica' de La Federica, la compañía infantil residente de la Ópera de Oviedo, es una adaptación de la célebre ópera de Mozart interpretada íntegramente por niños. En esta versión, el público acompaña al príncipe Tamino y a su amigo Papageno en una mágica aventura llena de pruebas, sabiduría y amistad, mientras buscan rescatar a la princesa Pamina.

Con voces jóvenes y una puesta en escena llena de imaginación, la obra acerca el mundo de la ópera a público de todas las edades de forma divertida y educativa. Es una propuesta ideal para disfrutar en el teatro y compartir cerca de una hora de música, humor y fantasía en familia.