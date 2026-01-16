El municipio acoge un homenaje a un vecino de Cancienes que fue deportado a un campo de concentración nazi

Homenaje a Emiliano Cadierno Riera - AYUNTAMIENTO DE CORVERA

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Corvera ha acogido este viernes un homenaje a Emiliano Cadierno Riera, vecino de Cancienes que fue deportado al campo de concentración nazi de Büchenwald durante la Segunda Guerra Mundial.

En el acto, que ha tenido lugar en los aledaños del Edificio La Lechera de Cancienes, se ha colocado un 'stolperstein' en homenaje a Emiliano Cadierno Riera. El acto se enmarca en las iniciativas de recuperación y dignificación de la memoria de las víctimas del nazismo y del exilio republicano español.

Los 'stolperstein' son cubos de cemento de 10 x 10 x 10 centímetros, con una placa superior de latón en la que se inscribe el nombre y la historia de la persona homenajeada. Al acto de homenaje han asistido la directora general de Memoria Democrática del Gobierno del Principado de Asturias, Begoña Collado Villa; el alcalde de Corvera, Iván Fernández; miembros de la corporación municipal, así como miembros del Grupo de Deportados de Asturias, y familiares de Emiliano Cadierno.

Emiliano Cadierno Riera nació en Cancienes en noviembre de 1914. De formación ingeniero mecánico, durante la Guerra Civil Española fue alférez de Infantería del Ejército Popular. En 1939 cruzó la frontera francesa y fue acogido por el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles. Posteriormente fue internado en el campo francés de Compiègne.

Tras ser detenido el 7 de agosto de 1944 en la localidad de Rethondes, fue deportado al campo de concentración de Buchenwald el 17 de agosto del mismo año, donde ingresó como prisionero número 81.100. El campo de concentración de Buchenwald fue liberado el 16 de abril de 1945. En 1947, Emiliano Cadierno fue juzgado en consejo de guerra, del que resultó absuelto.

Regresó a Gijón, donde vivió con su madre y su hermana Josefa, y falleció en 1952 a causa de un cáncer de garganta. En agosto de 2020, el Ayuntamiento de Corvera inauguró la escultura "Abrázanos", obra del artista local Toby Govan, como memorial en recuerdo de los dos vecinos del concejo víctimas del horror nazi.