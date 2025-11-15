El municipio se promociona en la Feria Internacional del Turismo de Interior

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Aller está presente por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR), que se celebrará en Valladolid hasta mañana domingo.

El Ayuntamiento de Aller participará en esta feria con un estand propio, desde donde presentará los principales recursos turísticos del concejo. La propuesta se estructurará en torno a tres grandes ejes: turismo de naturaleza, turismo de nieve y turismo cultural e industrial.

Según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa, INTUR celebra este año su edición número 28 y congregó en su última convocatoria a más de 35.000 visitantes. Coincidiendo con la feria, se celebrará también AR-PA, el certamen dedicado al turismo cultural y patrimonial, lo que contribuirá a incrementar la afluencia de público y reforzar el interés por los contenidos presentados.

A través de la realidad virtual los visitantes podrán embarcarse en un viaje por el concejo, explorando su riqueza natural y cultural de forma "envolvente y dinámica". Estas experiencias permitirán descubrir paisajes emblemáticos, además de simular la práctica del esquí en la Estación Invernal Fuentes de Invierno, uno de los grandes atractivos turísticos del municipio.