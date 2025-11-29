El municipio tendrá parada para trenes AVE y Avril

Archivo - Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés y Adif han alcanzado un acuerdo que permitirá la ampliación del andén número 1 de la estación ferroviaria, una actuación para que los trenes AVE y Larga Distancia de la Serie 106 (Avril) puedan efectuar parada comercial en la ciudad.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Avilés, jasta ahora estos trenes no podían detenerse en Avilés debido a la insuficiente longitud del andén, lo que obligaba a los viajeros a desplazarse a Oviedo o Gijón.

Explican que con esta obra, Avilés se incorpora plenamente a la red de alta velocidad, mejorando la conectividad y reduciendo tiempos de viaje.

La solución acordada consiste en prolongar el andén hacia la zona de la Estación de Autobuses, ocupando un espacio mínimo (43,42 metros cuadrados) que no afecta a la operativa del intercambiador modal.

La Comisión de Seguimiento del Convenio de mantenimiento de la estación intermodal, reunida el 9 de abril de 2025, validó esta opción como la más adecuada para el interés general, refrendada en una adenda al convenio vigente.

La actuación será ejecutada por Renfe Viajeros, en coordinación con Adif, y cuenta con disponibilidad presupuestaria y recursos técnicos. El Ayuntamiento ha autorizado la modificación del uso de los terrenos cedidos en virtud del Acuerdo Marco de 1992, incorporando un nuevo plano al convenio.