Muniellos contará por primera vez con un presupuesto ordinario anual, con una dotación mínima de 730.000 euros

Reunión sobre Muniellos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Participación Social de la Reserva de la Biosfera de Muniellos se ha reunido hoy en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, situado en Courias. Durante el encuentro se ha presentado el segundo plan de gestión de la reserva, correspondiente al periodo 2026-2030, que refuerza la planificación y la coordinación del espacio protegido y aporta mayor estabilidad.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, una de las principales novedades del nuevo plan es la incorporación, por primera vez, de un presupuesto ordinario estable, con una dotación mínima anual de 730.000 euros.

Estos fondos permitirán consolidar la gestión cotidiana de la reserva, reforzar la custodia del territorio y el mantenimiento de infraestructuras y senderos, así como garantizar el adecuado funcionamiento de los centros de interpretación y el desarrollo de actuaciones de información y educación ambiental.

El plan incluye, además, un conjunto de indicadores que facilitarán el seguimiento de los objetivos, mejorarán la evaluación de resultados y permitirán avanzar hacia un modelo de gestión adaptativa, en coordinación con los sistemas de seguimiento ambiental del Principado.

Este impulso financiero se complementará con inversiones adicionales para la mejora de infraestructuras, la conservación de hábitats y especies, la prevención de incendios forestales y el apoyo a los usos tradicionales del territorio, especialmente la ganadería extensiva. En este sentido, la inversión en este tipo de actuaciones alcanzó en 2025 los 2,5 millones, consolidando un modelo que combina la protección de los valores naturales con el desarrollo sostenible.

Paralelamente, continúa avanzando el proceso de revisión periódica de la reserva de la biosfera, en el marco del programa MaB de la Unesco, centrado en aspectos de planificación, organización y participación.

Este procedimiento se está aborda mediante el refuerzo de los instrumentos de gestión, la actualización del marco estratégico y la mejora de los mecanismos de gobernanza, en línea con los estándares internacionales.

De este modo, el Foro de Participación Social se consolida como un instrumento estable de diálogo y gobernanza, que contribuye a la mejora continua del modelo de gestión y refuerza la coordinación institucional y la implicación de los agentes sociales y económicos en un espacio con una sólida trayectoria en conservación.

Durante la sesión también se ha aprobado el acta de la reunión anterior, celebrada en noviembre de 2025, incorporando las aportaciones realizadas por los miembros del foro, según han explicado desde el Gobierno regional.