Muñoz Marín aboga por un Pacto de Estado, juzgados específicos y más prevención para frenar la siniestralidad laboral

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángel Javier Muñoz Marín, ha defendido este jueves en Oviedo la necesidad de un Pacto de Estado, crear juzgados específicos y reforzar la prevención con una reforma de la ley de Riesgos laborales como herramientas para hacer frente a la "lacra" de la siniestralidad laboral.

Lo ha hecho en la inauguración de las Jornadas de Fiscales especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebran en la Universidad de Oviedo este jueves y viernes y que ha abierto por videoconferencia el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz.

Ha indicado Muñoz Marín que lo que hay que hacer es "prevención, prevención y prevención y se ha referido al trabajo de la Mesa de Diálogo para modificar la Ley de Prevención, que si bien es una ley muy buena data del año 95 y por tanto considera que hay que adaptarla al tejido industrial actual.

"Yo siempre digo lo mismo, no hay más accidentes porque tenemos buena suerte. Porque bien, las causas están ahí, las carencias están, ya hay años en que la buena suerte existe y años en que la mala suerte también se da. Y en este caso, este año le está tocando a Asturias", dijo, aludiendo a los últimos accidentes laborales de la región con cinco muertos en el accidente de la mina de Cerredo y tres en el derrumbre de una nave ganadera en Coaña.

Ha defendido también la necesidad de juzgados específicos en esta materia, una cuestión sobre la que asegura "lleva insistiendo muchísimo tiempo" porque considera que "una víctima, o una acusada o acusado que esté esperando 6 años para tener una resolución judicial, "no es justicia".

"Yo creo que una solución, o al menos parte de la solución, es que hubiesen juzgados especializados. Somos todos especialistas, menos el que tiene al final que dictar la sentencia, que no lo es", dijo.

También ha apostado el Fiscal Delegado de Sala por la firma de un Pacto de Estado que haga que Todos empujen en la misma dirección". En este sentido se ha pronunciado también el presidente del Principado, Adrián barbón, que ha manifestado en la última conferencia de presidentes, celebrada en Cantabria, defendió la necesidad de alcanzar un pacto de Estado contra la sinestralidad laboral.

"No les quiero ocultar mi decepción porque no fue un tema recogido por el resto de compañeros presidentes y presidentas. A pesar de ello, yo quiero aprovechar este foro para insistir en esta idea. Creo que se necesita un pacto de Estado. Pero mientras todo esto sucede, el Principado no se puede quedar quieto", dijo Barbón.

En este sentido se ha referido al plan de choque puesto en marcha por el Principado y apoyado por cuatro pilares: refuerzo de recursos humanos, campaña conjunta de control de empresas, revisión de las acreditaciones de los servicios de prevención ajenos y análisis de patrones concretos que motivan y que sabemos que llevan o llevan acciones laborales.

Ha asegurado que el mismo "ya empieza a dar algunos frutos", destacando que las propuestas de sanción a empresas y expedientes por incumplimiento de la Ley de Prevención de Arreos Laborales aumentaron un 30% en Asturias; se han detectado más de mil partes de accidentes mal comunicados entre octubre del 24 y marzo del 2025 y han actuado sobre un centenar de compañías que tienen alta siniestrabilidad.

"Estos resultados iniciales demuestran que las medidas impulsadas son eficaces, aunque no nos conformamos. Hay que seguir avanzando", dijo.

EL TSJA NO VE NECESARIOS JUZGADOS ESPECÍFICOS

También ha intervenido en la apertura de la jornada el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, que ha manifestado que "no hay en Asturias un suficiente número de asuntos como para tener un juzgado especializado".

"Insisto en ello muchas veces", ha manifestado Chamorro que ha indicado que el de la siniestralidad laboral es un asunto "transversal".

ÚLTIMOS ACCIDENTES EN ASTURIAS

Por su parte, el fiscal delegado de Seguridad y Salud del Trabajo en el Principado de Asturias, Enrique Valdés-Solís se ha referido, a preguntas de los medios de comunicación a los últimos accidentes graves ocurridos en Asturias, el de la mina de Cerredo y el de Coaña y ha recordado que "tenemos fallecidos, pero tenemos heridos muy graves también".

"No solo son fallecidos, hay personas trabajadoras con una aceptación severísima y algunos que han salvado la vida de milagro, con un impacto emocional tremendo. Y no podemos olvidarnos también de estas personas", dijo.

En cuanto al accidente de la Mina de Cerredo ha indicado que "este es un asunto del que no se puede hablar, se hablará en su momento, pero en este momento no se puede hablar".

En cuanto al accidente de Coaña ha explicado que están iniciándose las investigaciones para determinar qué es lo que produjo el derrumbe de la nave en la que se estaba trabajando, porque hay diversas hipótesis.

Así, ha indicado que la causa principal no se conoce todavía y hay muchas causas concurrentes que habrá que ir viendo, pero "las investigaciones penales requieren sosiego" porque son "muy profundas, muy precisas y muy garantistas, y eso da éxito".