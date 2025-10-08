El Muro de San Lorenzo recuperará su 'balneario' soterrado para usos ciudadanos

Emulsa estudiará un proyecto piloto de 'objetoteca municipal', a modo de programa de préstamo de enseres

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Gijón ha aceptado este miércoles en el Pleno Municipal buena parte de los ruegos presentados por los grupos municipales, lo que permitirá, entre otras cosas, la recuperación del llamado 'Balneario' de la avenida de Rufo Rendueles, a petición del PSOE.

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha precisado que este asunto ya lo habían abordado con los vecinos de la zona y se habían comprometido con ellos a estudiar posibles usos y aprovechamientos.

Ha explicado, al respecto, que actualmente se usa como vestuario y almacén de Salvamento de Playas y también de almacén de Parques y Jardines, aunque hace años lo usó una escuela de surf.

Asimismo, ha apuntado que se está haciendo un estudio de su estado y se hará un plan de usos para compatibilizar los existentes con otros posibles. Las actuaciones podrán abordarse como obras de mantenimiento o de inversión, aunque en este último caso sería necesario incluirlo en el presupuesto.

ALBERGUE DE ANIMALES

El PSOE también ha conseguido que se aceptara un ruego para convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Bienestar Animal para velar por el buen funcionamiento de este y la transparencia en su gestión.

Sobre este asunto, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha remarcado que el Consejo ya abordó este asunto el pasado junio pero se podrá volver a hablar sobre ello en la reunión que tenían ya previsto convocar el próximo día 30.

Pintueles, por otro lado, también ha aceptado un ruego de IU para diseñar un proyecto piloto de 'objetoteca municipal', a modo de programa de préstamo de enseres, como puedan ser herramientas o material deportivo.

El edil ha apuntado que Emulsa estudia incluir en el nuevo contrato de Reusap este servicio, aunque ha recalcado que se necesario antes hacer una evaluación jurídica.

PARADA LA CAMOCHA

Se han aceptado, además, dos ruegos de Vox, uno para desplazar una parada de autobús de La Camocha para estar más cercana a la ubicación del consultorio periférico provisional y otro para integrar la imagen de la nave de la EMA en la playa del Arbeyal con el entorno.

Referente a esto último, el edil de Urbanismo y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, ha matizado que era algo que estaba previsto y que se iba a anunciar en un mes. La idea es poder actuar en la nave a través de una actuación de arte urbano y ya está incluido en el presupuesto de la EMA de 2026.

Asimismo, aceptado parcialmente ha sido un ruego de Podemos para que alumnado de enseñanzas artísticas actúen en escaparates de comercios u otros espacios de la ciudad. Con ello se quiere poner en valor estos centros de enseñanza y dar una oportunidad a los jóvenes, además de embellecer la ciudad.

La vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha precisado que no podría hacerse directamente desde la Concejalía sino que mirarían integrarlo dentro del convenio con la Unión de Comerciantes.

Pumariega no ha aceptado, por otro lado, un ruego de Podemos para reclamar al Principado el impulso de las zonas turísticas protegidas en la ciudad, al entender que corresponde al Gobierno autonómico su desarrollo.